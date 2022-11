MC Loma diz que pai de sua filha ‘não é presente’ e que pediu teste de DNA quando soube da gravidez

Durante participação em podcast, cantora deu detalhes sobre a relação com o pai de Melanie, sua primeira filha, dizendo que hoje os dois só conversam através de advogados

Reprodução/Instagram/mclomaofficial Cantora afirmou que o pai de sua filha não manda mais mensagem para ela e que não é presente na vida da criança



A cantora MC Loma falou sobre o pai de Melanie, sua primeira filha, dizendo que ele é ausente e que a teria humilhado. As falas foram ditas durante a participação da cantora e das gêmeas Marielly e Mirella no podcast PodCats nesta segunda-feira, 7. Segundo Loma, o pai de Melanie não manda mensagem e chegou a pedir teste de DNA quando ela contou que estava grávida. “”Não é presente, não presta, me humilhou quando eu falei que estava grávida. Os amigos dele diziam que ele estava com vergonha, me pediu pra não contar pra ninguém. Hoje em dia o povo na internet ama dar fama pra gente que não presta, e vão acabar dando fama pra ele que me humilhou. Ele não manda mensagem, e quando eu disse que estava grávida, ele pediu o teste de DNA e disse que não queria falar comigo”, explicou Paloma. Loma também revelou que não tem mais contato com o pai de sua filha, que não teve a identidade revelada, e que hoje os dois se comunicam apenas através de advogados. “Ele é lascado, não queria falar nada pra prejudicar ele, só queria que ele fosse presente da vida da bebê, porque Melanie não precisa de nada. Os próprios amigos dele ficam falando mal dele pra mim. A menina é a cara dele”, completou Loma.