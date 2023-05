MC Mirella anuncia que está grávida de Dynho Alves: ‘Turbilhão de sentimentos’

Cantora, que está na quarta semana de gestação, contou que ficou desconfiada após notar mudanças em seu corpo

Reprodução/Instagram/@xbadmix MC Mirella anuncia que está grávida do primeiro filho com Dynho Alves



A MC Mirella anunciou na noite desta quinta-feira, 11, que está grávida de Dynho Alves. Nas redes sociais, a artista contou a novidade por meio de uma publicidade de teste de gravidez. “Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!”, escreveu em uma publicação compartilhada com o cantor. No vídeo, MC Mirella conta que ficou desconfiada após notar mudanças em seu corpo. A cantora está na quarta semana de gestação. “Eram cólicas, mal-estar, um desconforto e diversos enjoos. O Dynho também falou que [eu] estava diferente, ganhando peso e dormindo além do normal. Eu sempre fui muito regulada, notei que estava atrasada. Comentei com o Dinho e resolvemos tirar logo essa dúvida”, relembrou. “Logo depois de realizar o teste, veio a confirmação. Grávida. Foi um turbilhão de sentimentos. Felicidade, medo, ansiedade, amor e gratidão”, acrescentou. Na sequência do vídeo, Dynho narra o que sentiu ao saber que será papai: “Foi um turbilhão de sentimentos. Felicidade, medo, ansiedade, amor e gratidão. Não imaginava ser mãe e pai agora. Nada foi planejado. Mas foi algo que eu sempre imaginei. Ficamos felizes com a novidade. Que o nosso bebê seja um novo começo pra nós”, completou. O casal deve realizar um chá revelação em junho para anunciar o sexo do bebê, que tem previsão para nascer em janeiro de 2024.