Globo se posiciona ao ser acusada de ‘apoiar censura’ por cortar beijo lésbico em ‘Vai na Fé’

Aguardada cena estava entre as personagens Clara e Helena estava prevista para ir ao ar na quarta-feira, 10

Reprodução/Instagram/regianealves Priscila Sztejnman e Regiane Alves dão vida a Helena e Clara na novela 'Vai na Fé', da Globo



A expectativa do público para o beijo entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) na novela “Vai na Fé” foi grande, mas a cena, que estava prevista para ir ao ar na noite de quarta-feira, 10, foi cortada e gerou revolta no público. Nesta quinta-feira, 11, a tag “Globo apoia censura” entrou para os assuntos mais comentados do Twitter. “E a história se repetindo novamente hein, dona Globo? Zeca e Junior [na novela ‘América’ (2005)] nunca tiveram a cena do beijo por serem gays e isso nunca será esquecido”, comentou um telespectador. “Casais héteros se engolindo pode? Homem maltratando mulher pode???”, escreveu outro. “Chega de migalhas de representatividade. Nosso amor existe, não é errado e nossas histórias merecem ser contadas!!!”, publicou o perfil Universo LGBTQIA+. Uma telespectadora destacou que, na trama, Clara “sofre abuso físico e psicológico há mais de vinte anos” e todas as cenas com o marido, Theo (Emílio Dantas), ela aparece sendo “enganada, traída, abusada, ridicularizada, invalidada e agredida”.

“Na construção em que a clara se vê totalmente solitária e presa aos seus traumas e abusos, ela está aos poucos conseguindo se reerguer e reconstruir tudo o que o Theo destruiu nela e, em meio a isso, acontece um amor tão puro com alguém que sempre cuidou dela! E agora, na primeira demonstração de afeto que ela se sentiu confortável a fazer num contexto de atração, paixão e amor, acontece algo tão repugnante e desrespeitoso”, analisou. Na história, Clara se aproxima de Helena ao começar a fazer academia. Vale destacar que a cena do beijo foi descrita no resumo da novela, por isso, o público estava na expectativa. Procurada pela Jovem Pan, a emissora declarou em nota: “Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo”. Em meio a polêmica, Regiane postou uma foto ao lado de Priscila e declarou: “Hoje a novela chega ao capítulo 100 e eu só tenho a agradecer! Obrigada, Priscila, pela parceria, eu sou muito grata que é você ao meu lado contando uma história tão importante. E obrigada a vocês que abraçaram o ‘Clarena’ e me enchem de mensagens de carinho”.

a química incrível que elas entregam, um absurdo tiraram da gente isso

GLOBO APOIA CENSURA pic.twitter.com/4CTymni91f — paola filha de clarena (@hyalilly) May 11, 2023

E a história se repetindo novamente hein dona @tvglobo ? Zeca e junior nunca tiveram a cena do beijo por serem gays e isso NUNCA será esquecido Globo apoia censurapic.twitter.com/SqfgmGs5XO — Hanllet ៹ (@hanlnoroi) May 11, 2023

Engraçado que até agora não vimos nada relacionado a casais heterossexuais ou a violência doméstica que é mostrada em Vai Na Fé ser editada como “estratégia de programação ou artística”, só aconteceu ontem com um beijo entre duas mulheres. Pq isso @tvglobo? GLOBO APOIA CENSURA pic.twitter.com/0UewpOU2GE — mariaclara (@bidenovela) May 11, 2023

GLOBO APOIA CENSURA! Chega de migalhas de representatividade. Nosso amor existe, não é errado e nossas histórias merecem ser contadas!!! pic.twitter.com/af0N09XV3C — Universo LGBTQIA+ 🏳️‍🌈 (@universolgbtq) May 11, 2023

personagem colocando coisa na bebida de outro pode, né? mas beijo sáfico NÃO!

GLOBO APOIA CENSURA — gabi jurídico clarena • GLOBO APOIA CENSURA (@gebezinhas) May 11, 2023