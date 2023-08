MC Mirella expõe penetra que invadiu sua festa de aniversário: ‘Sempre tem um sem noção’

Cantora comemorou o aniversário de 25 anos em festa exclusiva na última quarta-feira, 24

A cantora MC Mirella se posicionou sobre um homem que entrou de penetra em sua festa de aniversário. A funkeira comemorou na última quarta-feira, 24, o aniversário de 25 anos. “Eu bem percebi que ele entrou de penetra, eu encarei várias vezes. Não puxei pelo braço para não passar nervoso ou constranger, afinal, estou grávida. Ele estava totalmente fora do tema, desacompanhado e perdido na festa”, escreveu a artista. “A festa não tinha pulseira, era ingresso. Se você manobrou alguém pra entrar, parabéns pela mentira bem contada ou conversa fiada. Óbvio que sempre tem um sem noção, mas não posso perder meu brilho, simpatia e carisma com todos”, disse. Mirella ainda explicou que o convidado não causou problema ou perigo e afirmou que havia detector de metais no evento. O “penetra” chegou a publicar fotos com a aniversariante nas redes sociais.