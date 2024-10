MC Ryan é vítima de golpe ao comprar barco de R$ 3,8 milhões

O artista entregou seu Cadillac Escalade ESV, que vale cerca de R$ 1,5 milhão, como parte do pagamento

Reprodução/Instagram/_imcryansp._ Após a entrega, ele tentou dar uma volta na embarcação, mas se deparou com problemas de funcionamento



MC Ryan, de 23 anos, revelou que foi vítima de um golpe ao adquirir um barco avaliado em R$ 3,8 milhões. O artista entregou seu Cadillac Escalade ESV, que vale cerca de R$ 1,5 milhão, como parte do pagamento. Ele estava em busca de uma embarcação para utilizar em Maresias, já que seu barco anterior estava guardado em Igaratá. O jovem encontrou um vendedor em Angra dos Reis e, sem ter muito conhecimento sobre barcos, decidiu realizar a compra. No entanto, ao receber a lancha, ficou decepcionado ao perceber que o estado do veículo não correspondia às imagens que havia visto anteriormente. Ryan expressou sua insatisfação, afirmando que não poderia pagar o valor acordado por um barco em tais condições.

Após a entrega, ele tentou dar uma volta na embarcação, mas se deparou com problemas de funcionamento. Diante da situação, Ryan decidiu que não aceitaria ficar com o barco e propôs um pagamento de R$ 50 mil para que a lancha fosse devolvida ao vendedor em Angra dos Reis. A situação gerou frustração e descontentamento, evidenciando os riscos envolvidos em transações desse tipo.

