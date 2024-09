No Rock in Rio, Naldo reencontra Will Smith após 11 anos

Primeiro encontro entre brasileiro e americano foi em 2013, durante o Carnaval no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/@naldo Naldo assistiu ao show do ator diretamente do backstage



Naldo teve a oportunidade de reencontrar Will Smith após uma longa pausa de 11 anos, durante os bastidores do Rock in Rio, realizado na última quinta-feira (19). O funkeiro não hesitou em compartilhar esse momento especial em seu Instagram, onde publicou uma foto do encontro. Para marcar a ocasião, ele presenteou o ator e rapper com uma camiseta do Flamengo, personalizada especialmente para ele.

Além do reencontro, Naldo também teve a chance de assistir ao show de Will Smith de uma perspectiva privilegiada, diretamente do palco. O artista expressou sua empolgação nas redes sociais, demonstrando o quanto foi significativo para ele estar presente nesse momento. A interação entre os dois artistas gerou grande repercussão entre os fãs. O primeiro encontro entre Naldo e Will Smith ocorreu em 2013, durante um Carnaval no Rio de Janeiro.

