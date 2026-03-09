MDB cancela filiação de Dado Dolabella: ‘Vitória das mulheres’

Decisão é do presidente do partido, Baleia Rossi junto com o ex-prefeito Washington Reis, presidente do diretório estadual fluminense

Divulgação Artista tem um extenso histórico de violência contra as mulheres



O MDB cancelou nesta segunda-feira (9) a filiação do ator Dado Dolabella. Ele tinha se filiado ao partido no último dia 3. Segundo o comunicado da sigla, a decisão foi feita em concordância com o ex-prefeito Washington Reis, presidente do diretório estadual fluminense.

Dado tinha anunciado sua pré-candidatura a deputado federal nas eleições deste ano. O texto classificou a saída como “uma vitória de emedebistas”, principalmente das mulheres, que teriam se manifestado contrariamente à entrada do artista no partido.

O artista tem um extenso histórico de violência contra as mulheres.

Relembre polêmicas do ator

Dolabella reconheceu que agrediu sua ex-namorada Luana Piovani em 2008, em entrevista a Roberto Cabrini, no final do ano passado. “Fui covarde porque a força da mulher com o homem é completamente desproporcional”, disse, sobre o caso de 2008 em que foi denunciado por agressão a Luana e a uma camareira que tentou apartar a briga.

Entretanto, ele explica que, apesar da força desmedida, apenas tentou afastar a camareira Esmeralda. Perguntado por Cabrini se ele se arrepende do que fez com Luana, Dado afirmou que sim: “Não só com a Luana, me arrependo de muitas coisas que fiz na minha vida.”

Ele foi condenado a 2 anos e 9 meses em regime aberto e teve que pagar uma indenização à funcionária.

Outros dois casos repercutiram sobre o ator. Em 2025, durante uma confraternização da Dança dos Famosos, ele agrediu o cantor Luan Pereira durante uma crise de ciúmes pela ex-namorada, Wanessa Camargo: “Eu afastei um camarada que estava tentando beijar ela na boca, no meu ponto de vista”.

O mais recente envolve a ex-namorada Marcela Tomaszewski. A separação se tornou pública após a modelo apagar das redes sociais todas as fotos com o ator e publicar um vídeo que mostrava a discussão entre os dois dentro de um carro.

Nas imagens, é possível ouvir Dado dizendo que a modelo teria lhe dado um tapa. Na ocasião, o ator ainda confessa que a afastou “pelo pescoço”. Segundo o relato de Marcela, além da violência física, ela também foi vítima de abuso psicológico.

*Com informações do Estadão Conteúdo