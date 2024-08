Médico de ex-BBB atualiza estado de saúde de Rodrigão

O ex-BBB Rodrigão passou uma cirurgia e já teve alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital onde está internado nos Estados Unidos

O exRodrigão passou uma cirurgia e já teve alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital onde está internado nos Estados Unidos, afirmou o médico Antonio Viana Neto, amigo do influenciador, que está acompanhando o quadro clínico de perto. Em vídeo compartilhado na noite dessa sexta-feira (30), pelo médico e por Adriana Sant’Anna, mulher de Rodrigão, Viana Neto deu mais detalhes sobre a situação: “O Rodrigo apresentou uma hemorragia dentro da barriga, proveniente da glândula adrenal. Foram realizados alguns exames de imagem, e foi identificado um tumor nessa glândula.”