‘A Garota da Vez’: conheça o novo filme inspirado em uma história real

O thriller estreia dia 10 de outubro nos cinemas e conta a historia de um jovem que ganha um encontro com um serial killer durante um programa de relacionamento

Divulgação/Diamond Estreando como diretora, Kendrick interpreta Cheryl Bradshaw, uma solteira em busca de um pretendente no programa de TV de sucesso dos anos 70



Anna Kendrick estrela e dirige um novo thriller que promete grudar os amantes do gênero nas cadeiras. “A Garota da Vez” chega dia 10 de outubro nos cinemas e conta a historia bizarra de um jovem que ganha um encontro com um serial killer durante um programa de relacionamento. Estreando como diretora, Kendrick interpreta Cheryl Bradshaw, uma solteira em busca de um pretendente no programa de TV de sucesso dos anos 70, “The Dating Game”.

Ela escolhe o solteiro charmoso nº 3, Rodney Alcala (Daniel Zovatto). No entanto, por trás da fachada gentil de Alcala havia um segredo mortal: ele era um serial killer psicopata em meio a mais uma onda de assassinatos.