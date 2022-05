Megan Fox faz buraco na roupa para transar com Machine Gun Kelly após premiação

Rapper se apresentou no Billboard Music Awards 2022 e dedicou a música ‘Twin Flame’ à noiva

Reprodução/Instagram/meganfox Megan Fox está noiva de Machine Gun Kelly



A atriz Megan Fox fez uma revelação inusitada ao postar fotos do look que usou no Billboard Music Awards 2022, que aconteceu no último domingo, 15, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Entre as fotos e vídeos do evento, a artista, que é noiva do cantor Machine Gun Kelly, postou um print de uma conversa que teve com sua estilista. Megan mandou uma foto do macacão que estava usando e escreveu: “Esta roupa azul é cara? Porque acabamos de fazer um buraco na [região da] virilha para podermos fazer sexo”. Em tom de brincadeira, a responsável pelo look respondeu: “Eu te odeio (risos). Vou consertar isso”. Os seguidores da atriz ficaram chocados. “Um furo, Megan? Qual é, bebê”, escreveu uma pessoa. “Foi caro consertar?”, questionou outra. “Garota, não precisávamos saber o que você e o Machine Gun Kelly fizeram com essa roupa”, acrescentou mais uma.

A estrela de “Transformers” e o rapper se conheceram durante as gravações do filme “Meia-Noite no Switchgrass” (2021) e o noivado deles aconteceu no início deste ano. Machine Gun Kelly fez uma apresentação especial no Billboard Music Awards e dedicou a música Twin Flame à Megan. “Eu escrevi essa música para minha esposa”, declarou o cantor, que gerou especulações de que o casal já pode ter oficializado a união, mas não tornou isso público. No final da apresentação, ele fez outra dedicatória que deixou os fãs intrigados: “E isso é para o nosso filho ainda não nascido”. Recentemente, o casal virou assunto após Megan expor que ela e o noivo costumam beber o sangue um do outro em rituais.