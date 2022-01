Megan Fox está noiva de Machine Gun Kelly: ‘Bebemos o sangue um do outro’

Atriz, que está junto com o cantor há um ano e meio, acredita que o noivo é sua alma gêmea

Reprodução/Instagram/meganfox/13.01.2022 Megan Fox e Machine Gun Kelly ficaram noivos em menos de dois anos de relacionamento



A atriz Megan Fox anunciou nas redes sociais na última quarta-feira, 12, que o cantor Machine Gun Kelly pediu sua mão em casamento, e ela aceitou. O que chamou atenção, no entanto, é que, após ficar noiva, ela e o parceiro beberam o sangue um do outro. Nas redes sociais, Megan postou um vídeo mostrando onde o pedido aconteceu e fez um balanço do seu relacionamento com o cantor. “Em julho de 2020, sentamos sob esta figueira. Pedimos magia. Estávamos alheios à dor que enfrentaríamos juntos em um período de tempo tão curto e frenético. Inconscientes do trabalho e sacrifícios que o relacionamento exigiria de nós, mas intoxicados pelo amor. E o carma”, escreveu a protagonista de “Garota Infernal”.

Ela continuou dizendo que acredita que o noivo é sua alma gêmea. “De alguma forma, um ano e meio depois, tendo atravessado o inferno juntos, e tendo dado mais risadas do que eu jamais imaginei ser possível, ele me pediu em casamento. E assim como em todas as vidas anteriores a esta, e como em todas as vidas que se seguirão, eu disse sim… e então bebemos o sangue um do outro.” O casal se conheceu nos bastidores do filme “Midnight in the Switchgrass”, em março de 2020. Na época, a atriz era casada com o ator Brian Austin Green. Em meio aos boatos de traição, o ex-marido de Megan declarou que eles já estavam separados desde dezembro de 2019, mas que ele nutria um amor pela artista.