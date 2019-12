Meghan Markle e príncipe Harry vão passar o Natal longe da família real

Reprodução/Instagram Casal se unirá a mãe de Meghan para festas de fim de ano no Canadá



Parece que as relações estão estremecidas na família real britânica e o anúncio de que Meghan Markle e príncipe Harry vão passar o Natal no Canadá reforçou isso.

Um comunicado feito pelo porta-voz do casal confirmou que Meghan e Harry, junto com o filho Archie, de 7 meses, irão passar as festas de fim de ano longe do Reino Unido. A mãe de Meghan, Dora, também irá se juntar a eles.

“Suas Altezas Reais o duque e a duquesa de Sussex estão passando um tempo com a família no Canadá. A decisão de se estabelecer no Canadá reflete a importância desse país da ‘Commonwealth’ para os dois. O duque de Sussex é um visitante frequente do país há muitos anos e também foi o lar da duquesa por sete anos antes de se tornar membro da Família Real. Eles estão gostando de compartilhar o calor do povo canadense e a beleza da paisagem com seu jovem filho”, diz o comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham.

Justin Trudeau, primeiro-ministro do país, celebrou a notícia o Twitter. “Príncipe Harry, Meghan e Archie, todos desejamos a vocês uma estadia tranquila e abençoada no Canadá. Vocês estão entre amigos e são sempre bem-vindos aqui.”

Tabloides britânicos dizem que os irmãos William e Harry seguem afastados desde a decisão o anúncio do noivado do caçula com Meghan, a quem ele conhecia a menos de um ano.

Na semana passada, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth e avô de Harry, foi internado em um hospital de Londres. Harry e Meghan não comentaram publicamente sobre a viagem, assim como a rainha.