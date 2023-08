Mel Maia e MC Daniel colocam ponto final em rumores sobre volta do namoro

Atriz e cantor usaram redes sociais para esclarecer situação e encerrar os boatos envolvendo os dois

Reprodução/Instagram/mcdanieloficiall Atriz e cantor se separaram em junho deste ano, sem divulgar o que causou a separação



A atriz Mel Maia e o cantor MC Daniel colocaram um ponto final nos rumores envolvendo um suposto retorno do namoro entre os dois. Em publicação feita no Instagram, a atriz confirmou que os dois estão juntos após compartilhar fotos com o artista nos Estados Unidos, onde o MC fez quatro shows. Ao lado de Daniel, Mel escreveu uma curta declaração e confirmou a volta do relacionamento. “Imagina a cria? Não dá, a gente não se desgruda”, disse a atriz. Já o cantor publicou um Reels no Instagram com diversas imagens da turnê pelos Estados Unidos, com vários registros ao lado de Mel Maia em Nova York, por exemplo. O casal terminou no começo de junho, com Daniel confirmando o fim da relação ao aparecer sem aliança em uma foto. “Não tem por que eu usar aliança”, escreveu na época, enquanto encerrava sua turnê na Europa.