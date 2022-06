Mesmo traumatizada, Luísa Sonza expõe desejo de namorar: ‘Já fiz tudo o que queria’

Cantora disse que quer viver um novo relacionamento, mesmo sabendo que precisará de terapia

Reprodução/Instagram/luisasonza Solteira, Luísa Sonza falou que está em busca de relacionamento



A cantora Luísa Sonza está cansada da vida de solteira. Nas redes sociais, a dona do hit sentaDONA fez um desabafo dizendo que quer engatar em um novo relacionamento. “Ok, quero namorar, já deu, já fiz tudo que queria. Pode vir, amor da minha vida”, escreveu no Twitter. Os últimos relacionamentos de Luísa foram conturbados devido a grande exposição que tiveram. “Estamos traumatizados, mas se você for feliz te apoiamos”, comentou um seguidor. “E quem não, bebê? Eu falo que quero namorar, mas provavelmente não dou conta, preciso de uns cinco anos de terapia antes”, respondeu a artista.

Aos 23 anos, Luísa já foi casada com o influenciador digital Whindersson Nunes e, quando o relacionamento chegou ao fim, a artista foi acusada — sem provas — de traição. Quando assumiu um namoro com Vitão, o cantor foi apontado como o pivô do fim do relacionamento anterior da artista. Ambos negaram, mas isso não evitou os inúmeros ataques virtuais. O fim do namoro com o cantor foi anunciado em agosto do ano passado e, na ocasião, a artista declarou: “Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e aos ataques que vivemos nos últimos tempos”.