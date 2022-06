Ludmilla anuncia nova edição do ‘Lud Session’ com Luísa Sonza

Nova edição do projeto musical da cantora carioca será lançado no dia 30 de junho

Reprodução/ Twitter @Ludmilla Ludmilla e Luísa Sonza já colaboraram na música Café da Manhã, que foi sucesso no Spotify



O projeto musical de Ludmilla, o Lud Session, vai ter uma nova edição. Desta vez a convidada é Luísa Sonza e a colaboração sai em 30 de junho, na próxima quinta-feira. A própria cantora divulgou uma imagem nas redes sociais e disse para os fãs ‘se prepararem para chorar’. A parceria entre as duas em ‘Café da Manhã‘ chegou ao Top 11 do Top 50 do Spotify, bateu 50 milhões de reproduções na plataforma e mais de 48 milhões no Youtube. Foi anunciada pela assessoria, que a nova edição terá a presença da Orquestra Maré do Amanhã, mas as músicas não foram reveladas. O Lud Session já teve edições com Xamã e Gloria Groove.