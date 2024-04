Metrô do Rio terá horário especial para show de Madonna; confira

Evento será realizado no dia 4 de maio, às 21h30; são esperadas mais de 1 milhão de pessoas, conforme a prefeitura

Reprodução/Instagram/@madonna Entre o público estão cariocas, visitantes, turistas e estrangeiros



O metrô do Rio de Janeiro anunciou que o horário de funcionamento do transporte será estendido para pessoas que forem ao show da Madonna. A cantora se apresenta no próximo dia (4) de maio, em um sábado, em Copacabana, às 21h30. As informações do metrô foram compartilhada nas redes sociais. As estações Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana e Cantagalo/Copacabana terão os horários especiais, em contrapartida, as outras estações seguirão em horário normal, sendo assim, das 5h às 00h. Depois desse horário, somente estarão abertas para desembarque do público. Na estação Cardeal Arcoverde/Copacabana não haverá venda de cartões. O metrô Rio também recomenda que as pessoas se antecipem e utilizem a estação Siqueira Campos/Copacabana para ir e voltar do show. O show será o maior da turnê “The Celebration Tour” e são esperadas mais de 1 milhão de pessoas, como moradores, visitantes, turistas e até mesmo estrangeiros.

