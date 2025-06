‘Meu grande amor são meus amigos e meu trabalho, ninguém compete com eles’, diz Bruna Marquezine

Atriz esteve presente em um desfile para apoiar sua amiga Sasha Meneghel, de 26 anos, e fez uma reflexão da vida amorosa, enfatizando que: ‘Não desistiu do amor’

Reprodução/Instagram/@mariomarcs Bruna Marquezine esteve presente em um desfile para apoiar sua amiga Sasha Meneghel, de 26 anos



Bruna Marquezine, aos 29 anos, esteve presente em um desfile para apoiar sua amiga Sasha Meneghel, de 26 anos. Durante o evento, a atriz compartilhou suas reflexões sobre a vida pessoal, destacando a relevância de suas amizades e carreira neste momento. Recém-solteira, a atriz deixou claro que nenhum relacionamento amoroso fica acima dos amigos. “Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento… não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles.”, disse em entrevista à Glamour. A amizade entre Bruna e Sasha é antiga, com laços que se formaram na infância. Marquezine ressaltou como relações sólidas são fundamentais em sua vida, especialmente em tempos de mudanças.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Recentemente, a atriz passou por um término, confirmando o fim de seu relacionamento com João Guilherme, que ocorreu em fevereiro deste ano, após rumores que começaram a circular em 2023. Bruna também comentou sobre a fase de redescoberta que está vivendo, onde o foco em sua carreira e nas amizades se tornou essencial. A atriz expressou que, neste momento, a conexão com seus amigos é o que mais a preenche. Essa nova perspectiva sobre o amor e a amizade reflete um amadurecimento pessoal e profissional.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA