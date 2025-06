Nikolas Ferreira perde recurso e terá que indenizar Duda Salabert por transfobia

Valor será de R$ 30 mil segundo a decisão; caso ocorreu durante as eleições de 2020, quando o deputado se negou a usar o pronome feminino para mencionar a parlamentar em entrevista

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a deputada, essa foi a quarta derrota judicial de Nikolas desde 2021, mas ela ainda não recebeu a indenização



O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi condenado de forma definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em um processo movido pela também deputada Duda Salabert (PDT-MG) por transfobia. A decisão é desta terça-feira (10), e não cabe mais recurso. Nikolas deverá pagar para Duda Salabert o valor de R$ 30 mil, que, segundo a decisão, “deve servir para interromper a perpetuação da transfobia em nossa sociedade, mostrando que a discriminação contra pessoas trans não é aceitável”. Duda afirmou que a condenação “reforça a importância do combate à transfobia e representa mais uma vitória da Justiça”. Procurado, Nikolas não deu retorno. O espaço segue aberto. Ainda segundo a deputada, essa foi a quarta derrota judicial de Nikolas desde 2021, mas ela ainda não recebeu a indenização.

“Esta foi a quarta sentença favorável desde 2021, mas o deputado segue sem cumprir nenhuma. Vamos pedir a penhora de bens de Nikolas Ferreira, incluindo televisão, videogame, geladeira, etc, para garantir o pagamento do que é devido”, disse a deputada. Em 2023, Nikolas já havia sido condenado a pagar a quantia de R$ 80 mil para a deputada no mesmo processo, porém, a Justiça entendeu que a quantia era “exorbitante” e, na falta de jurisprudência específica sobre o caso, a indenização foi reduzida a R$ 30 mil. Ele recorreu ao STJ. O caso ocorreu durante as eleições de 2020, quando Nikolas e Duda concorriam à Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Ele se negou a usar o pronome feminino para mencionar Duda em entrevista ao jornal Estado de Minas. “Eu ainda irei chamá-la de ‘ele’. Ele é homem. É isso o que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é”, afirmou. Na época, Duda disse no X (antigo Twitter) que a declaração de Nikolas Ferreira havia sido transfóbica. “Se não aprendeu na família e na escola, aprenderá na Justiça a respeitar as travestis”, escreveu.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias