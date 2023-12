Michael B. Jordan bate em carro estacionado e destrói sua Ferrari; veja vídeo

Polícia de Los Angeles afirma que ator não estava sob efeito de álcool ou drogas; não houve feridos

Reprodução/Youtube/@LA-OC.tv Michael B. Jordan, astro de 'Pantera Negra' bateu Ferrari em carro estacionado



O ator Michael B. Jordan bateu sua Ferrari na noite de sábado, 2, em Hollywood, em um carro estacionado, informou o site ‘TMZ’. Contudo, apesar do carro do astro de Pantera Negra e Creed ter ficado estraçalhado, não houve feridos. O acidente aconteceu por volta das 23h20 de sábado e ainda não se sabe o que provocou o acidente, mas a Polícia de Los Angeles afirma que Jordan não estava sob efeito de álcool ou drogas, com isso eles decidiram não pedir para realizar um teste de sobriedade no local, e pediram para o ator realizar um boletim de ocorrência online. Todo o ocorrido foi gravado pelo canal LA-OC.tv. Conhecido pelos seus papeis no cinema, o ator foi eleito em 2020 o homem mais sexy do mundo pela revista ‘People’. Ele foi o terceiro negro consecutivo a receber o prêmio.