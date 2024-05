Michel Teló relata que parentes perderam a casa em enchente no RS

Cantor doou o cachê de um show que fez em Paulo Lopes, Santa Catarina, para ajudar o estado

Reprodução/Instagram/@Foto do perfil de micheltelo micheltelo Michel Teló fala sobre sofrimento de sua família no Rio Grande do Sul



O cantor Michel Teló publicou um vídeo em seu Instagram na noite de sexta-feira (10) para relatar o sofrimento que parte de sua família, que vive no Rio Grande do Sul, tem enfrentado devido às recentes enchentes na região. “Está sendo um momento muito difícil. Minha família é ali do Vale do Taquari. Então, desde setembro do ano passado tenho vários primos, tios, pessoas próximas, que vivem a terceira grande enchente. Dessa vez, de maneira catastrófica. Está realmente muito difícil para a família”, afirmou. Em seguida, continuou: “Tenho um tio que o morro levou a casa dele. Se salvou por questão de minutos. Minha prima entrou em contato agora, depois de 10 dias. Estavam ilhados na região de Encantado, Muçum… Recebendo comida por helicóptero, porque até então não chegava nada e o acesso está dificílimo”.

Michel Teló ainda destacou que doou o cachê de um show que fez em Paulo Lopes (Santa Catarina): “Estamos tentando ajudar de todas as maneiras. Enviando mantimentos, carretas de água, de alimentos, medicamentos, roupas…”. O cantor, que nasceu em Medianeiras, no Paraná, mas viveu parte da vida em Mato Grosso do Sul, ainda incentivou doações por parte dos fãs e concluiu: “Vamos ajudar. Os gaúchos estão precisando muito nesse momento que está um caos”.

