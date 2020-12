Mick Jagger compra mansão de R$ 10 milhões para namorada 44 anos mais nova

A propriedade seria o presente de natal para Melanie Hamrick, com quem o músico tem um filho de 4 anos

O astro Mick Jagger, de 77 anos, um dos principais e mais aclamados nomes da música mundial, preparou um presente e tanto para a atual namorada e mãe de seu filho caçula, Melanie Hamrick: uma mansão, na Flórida, nos Estados Unidos, avaliada em US$ 1,98 milhões (cerca de R$ 10 milhões). A propriedade – de acordo com o jornal Herald Tribune – conta com quatro quartos e um lago e seria o presente de natal do músico para a namorada 44 anos mais nova.

Ainda segundo a publicação, o casal ainda não chegou a visitar a propriedade, uma vez que, por conta da pandemia de Covid-19, todo o processo de compra aconteceu de maneira remota. A compra, que acabou com a mansão registrada no nome da bailarina, teria começado em outubro deste ano e foi confirmada somente agora por uma das corretoras envolvidas na transação. Veja fotos:

De acordo com amigos do casal, Mick e Melanie ficaram ainda mais próximos durante a pandemia de Covid-19 e devem casar-se em breve. Em 2016, a bailarina deu à luz o filho caçula do músico, Deveraux, e, em 2019, largou o ballet para se dedicar ao namorado e filho.