Millie Bobby Brown causa alvoroço com suposto noivado aos 19 anos: ‘Em choque’

Estrela de ‘Stranger Things’ trocou juras de amor com o namoro, Jake Bongiovi, nas redes sociais

Reprodução/Instagram/milliebobbybrown Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi fizeram posts nas redes sociais que indicam que estão noivos



A atriz Millie Bobby Brown, conhecida por viver a personagem Eleven na série “Stranger Things”, causou alvoroço nas redes sociais nesta terça-feira, 11, após fazer um suposto anúncio de noivado. Em uma foto no Instagram, a artista de 19 anos aparece recebendo um abraço do namorado, Jake Bongiovi, e o anel em seu dedo não passou despercebido. Na legenda, Millie escreveu: “Eu te amei três verões, agora, querido, eu quero todos eles”. O filho do cantor Jon Bon Jovi também postou fotos com a namorada e escreveu: “Para sempre”. As especulações de que o casal estaria noivo começaram há algumas semanas, quando o mesmo anel apareceu em outra foto publicada pela atriz. O casal foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã. “A Millie Bobby Brown está noiva?? Eu amei, lindos demais, mas fico em choque que pessoas mais novas que eu já estão se casando… tipo vocês têm 20 anos”, postou uma pessoa no Twitter. “Simplesmente a Millie Bobby Brown está noiva… em choque total”, escreveu outra. “Pensei que Millie Bobby Brown tivesse 15 anos, não vi o tempo passar e a garota está até noiva”, acrescentou mais uma. O primeiro post que Millie fez com o namorado foi em 2021 e, posteriormente, ela contou aos seguidores que conheceu Jake pelo Instagram, eles ficaram amigos e depois de um tempo começaram a namorar.

a Millie Bobby Brown está NOIVA?? eu amei, lindos demais, mas fico em choque que pessoas mais novas que eu já estão se casando… tipo vocês tem 20 anos 😭😭 pic.twitter.com/tlWStouzfk — Camila Ferreira (@acamiferreira) April 11, 2023

entrei no instagram pra ver uma coisa é me deparo com a millie bobby brown noiva pic.twitter.com/cJzdxtKm8R — ester (@luthorbae) April 11, 2023

mal acordei e ja descubro q a Millie Bobby Brown ta noiva? q isso — Gabzinho🫨 (@Imaginegabb) April 11, 2023

eu sendo um ano mais novo que a millie bobby brown e ela ta NOIVA????????? pic.twitter.com/y0WSVEuXir — Kɑi (カイーケ) || jurídico joel miller 🌿 (@mr_lightbluesky) April 11, 2023

Simplesmente Millie Bobby Brown está noiva… Em choque total — Isadora (@isangelec) April 11, 2023