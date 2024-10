Mingau, do Ultraje a Rigor, recebe alta após mais de um ano internado

Artista estava internado no hospital São Luiz, localizado em São Paulo, e agora foi transferido para uma clínica de reabilitação, onde dará continuidade ao seu tratamento

Reprodução/Instagram/@mingaultraje Mingau levou um tiro no rosto em setembro de 2023



Mingau, integrante da banda Ultraje a Rigor, recebeu alta após mais de um ano internado devido a um tiro na cabeça, ocorrido em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. A notícia foi compartilhada pela agência que representa o músico, acompanhada de um depoimento de sua filha, Isabella Aglio, que expressou alívio e gratidão. O artista estava internado no hospital São Luiz, localizado em São Paulo, e agora foi transferido para uma clínica de reabilitação, onde dará continuidade ao seu tratamento. Isabella fez questão de agradecer a todos os profissionais de saúde que estiveram ao lado de seu pai durante esse período difícil, ressaltando a importância do apoio recebido. Desde o trágico incidente, que aconteceu em setembro de 2023, Mingau passou por diversas intervenções cirúrgicas. Entre elas, destaca-se uma cranioplastia realizada em julho de 2024, que teve como objetivo reparar a massa óssea de seu crânio, um procedimento crucial para sua recuperação. Isabella também mencionou que seu pai tem mostrado progresso significativo, respondendo bem aos estímulos e se comunicando através do olhar.

Publicado por Sarah Paula

