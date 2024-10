Simaria Mendes é condenada a pagar R$ 15 mil por serviços de detetive

Empresa foi contratada para uma investigação privada que envolvia questões pessoais e familiares

Reprodução/Instagram/@simaria/@vznte Caso Simaria não efetue o pagamento da quantia devida, seus bens poderão ser penhorados



A Justiça de São Paulo decidiu condenar a cantora Simaria Mendes a pagar uma dívida de R$ 13 mil, que se refere a serviços prestados por uma empresa de detetives. Com a correção, o valor total chega a R$ 15 mil. Além disso, a artista terá que arcar com 10% desse total para cobrir os honorários dos advogados da empresa que realizou a investigação. Os serviços de detetive foram contratados para uma investigação privada que envolvia questões pessoais e familiares, com especulações sobre o ex-marido de Simaria, Vicente Escrig. A artista tentou evitar a intimação, mas acabou sendo convocada oficialmente pela Justiça.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Caso Simaria não efetue o pagamento da quantia devida, seus bens poderão ser penhorados, o que pode complicar ainda mais sua situação financeira. Até o momento, a cantora não se manifestou publicamente sobre a condenação e as implicações legais que ela enfrenta.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias