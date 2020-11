Mirella Santos tranquiliza fãs após desmaiar e passar por cirurgia: ‘Está tudo bem’

Modelo bateu a cabeça e cortou um pedaço da orelha; Ceará ficou com ela no hospital

Reprodução/Instagram/misantosoficial Mirella Santos passou por uma cirurgia depois de cortar a orelha



A modelo Mirella Santos levou um susto neste final de semana após desmaiar e precisar ser internada. A loira usou as redes sociais para explicar por que tinha sumido. “Ontem, na hora que eu acordei, fui tomar café da manhã e acabei desmaiando na cozinha. Eu bati a cabeça, estou com um galo aqui [na testa], acabei cortando um pedacinho da orelha e precisei fazer uma cirurgia”, disse nos stories do Instagram. “Eu cai com tudo. Tenho esse problema de desmaiar do nada faz tempo, desde criança. Fiz uma bateria de exames até para saber por que tenho esses desmaios”, acrescentou.

Mirella foi para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, acompanhada do marido, o humorista Ceará. Ele explicou que a modelo ficará com um aparelho nas próximas 24h que vai acompanhar a frequência cardíaca dela e contou que a esposa relutou para ir ao hospital. “Teimosa, não queria vir, deu um trabalho”, declarou. A artista já recebeu alta e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu da família, dos amigos e dos seguidores. “Fiquei internada, mas está tudo bem. Estou indo para casa, graças a Deus. Vou ver minha pequena”, disse loira que é mãe de Valentina, de 6 anos.