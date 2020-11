Jim Carrey faz sucesso com imitação de Biden e chama Trump de ‘perdedor’

O ator fez a paródia no “Saturday Night Live” junto com Maya Rudolph, que interpretou Kamala Harris

Reprodução/NBC/07/11/2020 Jim Carrey e Maya Rudolph fizeram uma paródia de Biden e Harris



O ator Jim Carrey entrou para os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo, 8, após fazer uma imitação no novo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, no programa “Saturday Night Live”, exibido na NBC News no último sábado, 7. A sátira precisou ser editada às presas depois que foi anunciado pelas agências internacionais que o democrata atingiu o número de delegados necessários e venceu Donald Trump nas eleições. Fazendo uma paródia da cobertura feita pela CNN nos Estados Unidos, o comediante chamou o atual presidente de “looser” (“perdedor”, em inglês) por não conseguir a reeleição.

“Faz muito tempo que algo bom não acontece. Nunca me senti tão vivo. O que é irônico porque não estou tão vivo”, declarou Jim Carrey imitando os trejeitos de Biden e arrancando risos de Maya Rudolph, atriz que interpretou a vice-presidente eleita Kamala Harris. A artista também chamou atenção ao citar um meme que bombou nos Estados Unidos no qual uma mulher diz cantarolando a um policial enquanto está sendo presa: “Você está prestes a perder o emprego”. O ator Alec Baldwin fez uma paródia de Trump, mostrando o presidente indignado por não ser reeleito. “Infelizmente existem situações na vida, e esta é uma delas, em que deve haver um vencedor e um… perdedor”, disse o artista reproduzindo os trejeitos do republicano.

Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) November 8, 2020

Eu amo o Jim Carrey KkakkK💛 https://t.co/sOIMMZvULp — Emersom Goldback (@emersomgold) November 8, 2020

Jim Carrey imita o Biden melhor que o próprio Biden — konogabi (@Gabriel36564672) November 8, 2020

Eu ia comentar que parece o Jim Carrey até perceber que é o Jim Carrey O cara é tão foda que parece mais o Biden do que o próprio Biden. https://t.co/9jBaXShIZz — Ron (@mistersmims__) November 8, 2020

Fiquei horas pensando que o biden tava igual o Jim Carrey No fim era o Jim Carrey mesmo https://t.co/n9b9QdTPOa — moreto ★ (@all_moreto) November 8, 2020