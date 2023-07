Miss Brasil diz que concurso não objetifica as mulheres: ‘Trabalha como uma diplomata’

Maria Eduarda Brechane, do Rio Grande do Sul, também falou sobre processo para gostar da própria imagem e da expectativa para competir no Miss Universo 2023

Reprodução/Instagram/mari_brechane Maria Eduarda Brechane, do Rio Grande Sul, venceu o Miss Brasil 2023



Com apenas 19 anos, Maria Eduarda Brechane conquistou o Miss Universo Brasil 2023 representando o Rio Grande do Sul. Modelo desde os 13 anos, a jovem é do interior do Estado, estuda jornalismo e quer fazer carreira na área da comunicação. Durante os próximos meses, Maria disse que espera provar que uma miss não é apenas ser “um corpo ou um rosto bonito” como muitos rotulam. “Eu me empenho nos meus estudos e no meu trabalho para que consigam enxergar que por trás de tudo, existe muita dedicação, muito foco e muita determinação. Nunca fui pejorativamente rotulada por ser miss, mas sei que muitas mulheres sofrem com isso. Luto por essa causa, para que não aconteça comigo e para que pare de acontecer com elas.”

Ser coroada miss sempre foi um sonho de Maria, que está empolgada por saber que vai representar o Brasil internacionalmente. “A sensação é a de que estou no caminho certo. Sempre sonhei com o Miss Universo para poder representar a mulher do meu Estado e do meu país. Com isso, quero dar visibilidade a causas sociais e poder inspirar jovens a abraçarem os seus sonhos. O sentimento de realização hoje toma conta de mim”, afirmou a miss em entrevista à Jovem Pan. Para participar do concurso e conquistar a cobiçada faixa, foi necessário muita dedicação e cuidado. “A preparação foi intensa e constante. A gente precisa cuidar da alimentação, praticar atividades físicas e ter cuidados estéticos com a pele e com o corpo, mas vejo que a base para que tudo isso funcione de maneira certa é a saúde mental. O cuidado que se tem com você mesma de dentro para fora, isso tem muita força. Se você está em equilíbrio, você consegue mostrar todo o seu potencial e curtir cada momento do concurso.”

Em meio a tantos cuidados estéticos e psicológicos, a atual Miss Brasil contou que nem sempre gostou da sua imagem e que precisou aprender a se aceitar como é. “Quando me olho no espelho, gosto muito do que eu vejo, mas nem sempre foi assim. Nós, mulheres, sempre queremos a excelência, a gente acaba buscando uma perfeição que não existe e nos cobramos muitas vezes sem nem perceber. A beleza é algo muito relativo e, dentro de um país tão plural e diverso como o nosso, temos muitas belezas, diversos traços e detalhes que são lindos de cada um. Com o tempo, eu entendi que a beleza é se amar e que ver sua própria beleza é um trabalho diário que vale muito a pena”, comentou.

Críticas aos concursos de beleza

Nos últimos anos, concursos de beleza como o Miss Universo Brasil têm dividido opiniões e sido alvo de críticas. Muitas pessoas acreditam que esse tipo de competição é ultrapassada e reforça padrões de beleza. Na visão de Maria, o trabalho de uma miss não se resume a expor sua aparência. “Se fala muito hoje em dia sobre os concursos de beleza objetificarem as mulheres, mas vejo que é o contrário. Quando nós, candidatas, subimos no palco, sentimos elevar todas as coisas boas e os nossos sentimentos. Poder representar a mulher é algo muito forte. Hoje, a miss representa muito mais do que só um corpo, um rosto ou só beleza, ela trabalha como uma diplomata. Ela leva as causas e as pautas do seu país para o mundo. Ela trabalha em conjunto com a sociedade e ajuda com o poder da sua fala a inspirar e mudar realidades”, declarou a atual detentora do título. Defendendo esse ponto de vista, Maria garantiu que vai se esforçar para conquistar o Miss Universo, que acontecerá em El Salvador. “Sou uma mulher muito firme e decidida, que vai chegar com tudo na final, com muita garra e vontade. Esse sonho pelo qual estou correndo atrás, que é a coroa mais desejada do mundo, hoje é o meu trabalho, então vou me dedicar muito e buscar excelência”, concluiu.