Miss Universo 2022: Mia Mamede vence e garante título inédito para o Espírito Santo

Representante capixaba é a primeira do Estado a conquistar a coroa; ela representará o Brasil na competição mundial que acontecerá nos Estados Unidos

Reprodução/Instagram/miamamede Mia Mamede, do Espírito Santo, venceu o Miss Universo Brasil 2022



Mia Mamede, que representou o Espírito Santo no Miss Universo Brasil 2022, foi coroada na última terça-feira, 19. O evento aconteceu em São Paulo e a miss é a primeira mulher do seu Estado a vencer o concurso de beleza. “Tudo ainda parece um sonho! Que felicidade em ser a primeira capixaba a levar a coroa para o Espírito Santo”, declarou Mia após sua vitória. Agora, ela será a representante brasileira na fase mundial da competição, que acontecerá nos Estados Unidos. A data do evento ainda não foi definida. Mia tem 26 anos, nasceu em Vitória, mas morou por anos com a família na Ásia. Quando seus pais decidiram voltar ao Brasil, ela foi passar uma temporada na Europa e, nos últimos seis anos, morou em Nova York, nos Estados Unidos. Ela apresenta um programa sobre turismo no Espírito Santo e possui um canal no YouTube. A nova miss recebeu a faixa da cearense Teresa Santos. O segundo lugar do Miss Universo Brasil 2022 foi ocupado por Rebeca Portilho, do Amazonas, e o terceiro por Isa Murta, de Minas Gerais.