Modelo abre o jogo sobre suposta gravidez de Neymar; confira

‘Nunca tive meu nome envolvido em polêmicas’, declarou Jamile Lima sobre suposto terceiro filho de atleta

Reprodução/Instagram/@jamilealima Jamile Lima está envolvida em polêmica de suposto terceiro filho de Neymar



A modelo Jamile Lima se pronunciou sobre suposta gravidez de Neymar revelada em seu nome nos comentários de um perfil de fofoca no Instagram. Segundo rumores, o atleta estaria esperando terceiro filho, fruto de um caso durante o relacionamento com Bruna Biancardi. Jamile voltou atrás e negou as especulações. “Estou aqui para a gente encerrar qualquer tipo de assunto relacionado ao que aconteceu hoje pela manhã. Eu acordei com vários prints de amigos meus. Primeiro de tudo, eu não estou grávida do Neymar. Não conheço, não tenho nenhum tipo de contato. Nunca vi pessoalmente”, pontuou. “Esse comentário foi uma pessoa da minha equipe, em tom de brincadeira. Já estou tomando as medidas cabíveis, não tenho problemas de redes sociais ou fofocas com o meu nome. Nunca tive meu nome envolvido em polêmicas. Se ele vai ou não ser pai, não tenho proximidade e não sou amiga. Me perdoe, Neymar se isso te causou algum constrangimento”, concluiu.