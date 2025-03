Modelo afirma que recebeu R$ 20 mil para se relacionar com Neymar: ‘Transou comigo e com mais uma’

Caso, ocorrido de segunda (10) para terça (11), teria sido vazado após a mulher publicar um vídeo nas redes sociais somente para amigos próximos

Reprodução/SBT+ Modelo Any Awuada afirma ter sido paga para ter relações sexuais com Neymar



A modelo Any Awuada afirmou nesta sexta-feira (14) que recebeu R$ 20 mil para entreter Neymar Jr. e os amigos dele durante uma noitada regada a poker e bebidas em uma festa particular em Araçoiaba, interior de São Paulo, em uma chácara isolada. A revelação foi feita em entrevista ao Fofocalizando, onde revelou que o craque traiu Bruna Biancardi com duas mulheres, incluindo ela, durante a noitada. “Fiz (…) Tinha mais uma comigo”, disse ao responder à pergunta se tinha tido relações sexuais com o jogador do Santos ou não. O caso, ocorrido de segunda (10) para terça (11), teria sido vazado após a mulher publicar um vídeo nas redes sociais somente para amigos próximos.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Neymar Jr. voltou a ser assunto nas redes sociais após seu helicóptero ser avistado em uma festa na capital paulista. O evento levantou rumores sobre sua relação com Bruna Biancardi, que está esperando o segundo filho do casal. A situação na residência do jogador parece estar conturbada, e até o momento, ele não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido. A repercussão do comportamento de Neymar nas redes sociais foi intensa, com muitos usuários criticando suas atitudes. Luana Piovani, que já teve desavenças com o atleta, fez postagens que insinuam sobre a situação, afirmando que “a verdade aparece” em momentos como esse.

De acordo com informações do portal LeoDias, o relacionamento entre Neymar e Bruna pode estar enfrentando dificuldades. A modelo teria recebido um vídeo que estaria relacionado ao incidente, o que teria contribuído para a crise na relação. Desde que começaram a se relacionar publicamente em 2020, o casal sempre esteve sob os holofotes da mídia. A pressão externa sobre a vida pessoal de Neymar e Bruna parece estar impactando a estabilidade do relacionamento.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA