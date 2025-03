Anitta se pronuncia sobre rumores de romance com Mauricio Umansky

Mexicano é ex-marido da socialite Kylie Richards, que participou do reality show ‘The Real Housewives’; cantora não confirmou se está em um novo relacionamento

Reprodução/Instagram/@anitta Mauricio Umansky, por sua vez, é conhecido por ser o ex-marido de Kyle Richards



Anitta, de 31 anos, esclareceu sua amizade com Mauricio Umansky, de 54, durante uma participação no programa Watch What Happens Live with Andy Cohen. A artista revelou que conheceu Umansky em Aspen e que, desde então, desenvolveram uma boa amizade. Ela foi enfática ao afirmar que não há qualquer tipo de romance entre eles.

Quando questionada sobre um possível relacionamento amoroso com Umansky, Anitta respondeu de forma direta: “Não”. “Ele é uma ótima pessoa. Eu o conheci em Aspen, um dia antes dessa loucura de esquiar com toalha. Maurício é criador de vídeo. Sempre nos falamos, nos tornamos bons amigos”. Além disso, a cantora não confirmou se está em um novo relacionamento, o que gerou especulações sobre um possível envolvimento com o empresário Ian Bortolanza.

Os rumores sobre Anitta e Ian Bortolanza surgiram após eles serem vistos juntos durante as festividades de Carnaval. No entanto, a artista não se pronunciou oficialmente sobre esse assunto, deixando os fãs curiosos sobre sua vida amorosa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Watch What Happens Live! (@bravowwhl)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias