Modelo e atriz Isis Freitas morre aos 22 anos

Causa da morte não foi revelada pelos familiares nem pela agência que gerenciava a carreira da artista; nas redes sociais, colegas da jovem lamentaram sua morte

Reprodução/ Instagram @isisfreitaas Velório aconteceu na tarde desta segunda-feira, 13



A atriz e modelo Isis Freitas morreu neste domingo aos 22 anos. A jovem era modelo, atuava como atriz publicitária e estava no começo de sua carreira artística. A informação foi divulgada pelo perfil oficial da artista e pela empresa que gerenciava sua carreira. É com muito pesar e tristeza que viemos informar o falecimento da nossa atriz e companheira Isis Freitas. Em nome de todo time de atores e equipe da LMA, nossos sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares. Estamos unidos em solidariedade por essa perda irreparável”, disse a agência LMA Produções. No entanto, a causa da morte da atriz não foi divulgada até o momento. No perfil da artista, diversos colegas lamentaram a morte da jovem. A atriz Larissa Manoela compartilhou uma foto de Isis dizendo estar chocada com a notícia. “Ainda em choque com sua partida. Menina jovem, muito doce, talentosa e carinhosa. Descanse em paz, Ísis! Meus sentimentos a toda família”, disse Larissa em seus stories. O velório e o sepultamento foram realizado na tarde desta segunda-feira, 12, no Cemitério São Francisco Xavier, na cidade do Rio de Janeiro.