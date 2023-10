Modelo recebe fora de homem após revelar que já fez sexo com 300 pessoas

Australiana contou que conversava com pretendente, mas quando revelou a informação nunca mais foi respondida

Reprodução/Instagram/@annieknight Modelo australiana é conhecida por conteúdo nas redes sociais



A modelo Annie Knight se frustou durante a conversa com um homem. A australiana estava conversando com um homem quando contou que tinha uma vida sexual extensa, com mais de 300 parceiros. A informação, segundo ela, impressionou o pretendente, que logo em seguida deu um fora nela. Kight conta ao portal estrangeiro Daily Star que o parceiro pensou que era “especial”. “Um dos caras que eu via regularmente passou a me ignorar quando soube dessas notícias sobre mim”, revelou a jovem conhecida como a mulher mais ativa sexualmente da Austrália. “Ele era um cara legal. Pensei muito nele, mas se for me julgar, ele pode ir se f*der. Sou honesta se me perguntarem, caso contrário, não toco no assunto. Acho que ele surtou quando viu as matérias”, declarou. Com 67 mil seguidores nas redes, Annie possui uma conta na rede de conteúdo adulto OnlyFans e publica o seu dia a dia nas redes sociais.