Morre Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, aos 80 anos

Corpo do sociólogo, filósofo e ex-seminarista é velado no teatro do Sesc Pompeia, na zona oeste da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 30

Sesc/Divulgação Danilo Santos de Miranda foi diretor do Sesc de São Paulo durante quase 40 anos



O sociólogo, filósofo e ex-seminarista Danilo Santos Miranda morreu aos 80 anos na noite deste domingo, 29, em São Paulo. Ele estava internado desde o início deste mês. Até o momento, a causa da morte não foi revelada. Danilo foi diretor do Sesc de São Paulo durante quase 40 anos. Ao longo deste período, foram abertas milhares de unidades em todo o Estado. Natural de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, o filósofo dedicou 55 anos de sua vida ao Sesc SP, estando à frente da Diretoria Regional da instituição desde 1984. Em nota, a instituição cultural lamentou a morte do diretor. “Neste momento de grande consternação para todos nós, em nome da Presidência, do Conselho Regional e do corpo de funcionários do Sesc SP, prestamos nossa solidariedade e sinceros sentimentos à família e aos amigos de Danilo, e nossa homenagem ao querido diretor e companheiro”, informou. O corpo de Danilo é velado no teatro do Sesc Pompeia, na zona oeste da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 30. O velório iniciou restrito à família, às 8 horas, e será aberto após as 10 horas para o público em geral. Às 17 horas, ele será cremado no Cemitério Horto da Paz.