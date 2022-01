Modelo Valentina Boscardin morre aos 18 anos por complicações da Covid-19

Mãe da jovem anunciou morte nas redes sociais; Valentina tinha tomado as duas doses, mas caso se agravou

Reprodução / Instagram / @Valenbos Valentina Boscardin seguia mesma carreira da mãe como modelo



A modelo Valentina Boscardin, de 18 anos, faleceu nesta segunda, 10, por complicações da Covid-19. A notícia da morte foi dada pela mãe de Valentina, Marcia Boscardin, que também é modelo e apresentadora, nas redes sociais. “É com muita dor que me despeço do amor da minha vida. Adeus, Valentina Boscardin Mendes, que Deus te receba de braços abertos. Estou sem chão. Minha filha, vou te amar eternamente. Um anjo sobe ao céu”, escreveu Marcia. Valentina morreu de complicações da Covid-19: mesmo tendo tomado as duas doses de vacina, a jovem teve que ser internada e acabou sofrendo uma trombose, que a levou a óbito. Ela também havia sido diagnosticada com pneumonia. Valentina fazia parte do elenco da agência de modelos Ford e se preparava para carreira internacional. Amigas da família, como as apresentadores Daniela Albuquerque e Ticiane Pinheiro e a atriz Luiza Tomé, manifestaram condolências e desejaram forças a Marcia.