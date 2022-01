Juan Paiva, ator de ‘Um Lugar ao Sol’, sofre acidente de carro

Artista disse que o veículo em que estava foi atingido na lateral por outro automóvel; ele também tranquilizou os fãs falando que está bem e que foi só um susto

Reprodução/Instagram/anjupaiva/10.01.2022 Juan Paiva postou uma selfie mostrando que está bem e uma foto do carro após o acidente



O ator Juan Paiva, que está no ar como Ravi em “Um Lugar ao Sol”, novela que ocupa o horário nobre da Globo, sofreu um acidente de carro no último fim de semana ao retornar da casa de um amigo. Nas redes sociais, o artista relatou o que aconteceu e postou uma foto mostrando como ficou o veículo em que está após colisão com outro automóvel. “Estava voltando da casa do Vini, era umas 00h50, dentro desse carro, e sentado do lado [que foi] amassado. O que aconteceu foi que esse ultrapassou o sinal e um outro carro veio na transversal e bateu na lateral desse que eu estava”, contou o ator. Juan, que tem 23 anos, não sofreu grandes ferimentos e, aparentemente, não precisou de atendimento médico. “Senti um lado da coxa, mas foi leve. Graças a Deus foi só um susto. Passo bem”, comentou o ator, que já esteve no elenco de “Malhação” e da série “As Five”, da Globoplay. Ele também postou uma selfie mostrando que está, de fato, bem e comentou: “Livramento de Deus”.