Modelo vende nudes para ajudar no combate aos incêndios na Austrália

Os incêndios que tomaram conta da Austrália mobilizaram diversas celebridades, que ofereceram doações para ajudar no combate às chamas. A modelo Kaylen Ward, por sua vez, tomou uma atitude inusitada.

Ela decidiu trocar nudes personalizados em troca de doações em dinheiro para organizações de apoio à Austrália neste momento de crise. Ward explicou que arrecadou 300 mil dólares, mais de 1 milhão de reais, com os cliques.

“Eu vou mandar nudes para cada pessoa que doe ao menos 10 dólares para qualquer uma dessas organizações que combate o fogo na Austrália. A cada 10 dólares que você doe = um nude meu na sua DM. Você precisa me mandar uma confirmação da doação”, afirmou.

Depois do sucesso, ela deu o balanço e disse que não estava mais conseguindo responder aos pedidos.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020