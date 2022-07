Monark se irrita com vídeo de Casimiro e chama streamer de ‘queridinho da lacração’

Treta começou depois da demissão de Léo Lins do SBT por fazer piada com hidrocefalia

Reprodução/ Youtube Monark e Casimiro se desentenderam nas redes sociais



A internet tem uma nova treta para acompanhar. O desentendimento dessa vez é entre o streamer Casimiro e o podcaster Monark, do Flow Podcast. Tudo começou depois da demissão do humorista Léo Lins do SBT, que fez piada com a hidrocefalia. Um vídeo de fevereiro de 2022 de Casimiro voltou a viralizar em que ele fala que as pessoas ‘perderam o pudor de serem burros’. “Hoje as pessoas não têm mais vergonha de ser burro. Puta que pariu, na minha época o Kajuru falava essa frase ‘o silêncio não comete erros’, isso era um mantra. Você tinha medo de falar e parecer burro, hoje não. Hoje você fala, você é burro e protege a sua burrice. ‘Não eu tenho direito de ser burro’, ‘é democracia e etc’. Não, você tem o direito de falar o que você pensa, só que se você for burro precisa ser humilhado. Essa é a realidade dos fatos”, disse. Não houve menção ao nome de ninguém, mas depois de algumas polêmicas suas na rede, o podcaster se sentiu ofendido.

“O Casemiro é um jovem que ficou famoso pra caralho, hoje ele é o ‘queridinho da galera da lacração’ e o queridinho da turma do politicamente correto, ele está se achando a última bolacha do pacote porque ele está imenso como criador de conteúdo. E ele se sente na posição de ficar cagando regra pra todo mundo. Ele falou ‘as pessoas antes tinham vergonha de falar burrice e agora elas falam burrice e tá tudo bem’, ou seja, ele é o cara que sabe tudo o que é inteligente ou burro. Ele é o julgador. Ele está no controle. Ele é um cara tão evoluído que ele sabe que tudo que ele vai falar não é merda, porque tudo que ele fala é coisas inteligentes, ele não tem capacidade de falar merda, ele é um Deus. Deus dos nerdola”, disparou Monark. Os fãs do streamer responderam e não gostaram da fala.

Assista aos vídeos e veja os comentários:

Monark surtou com essa fala do @Casimiro? Mas o Cazé nem citou nomes HAHAHA. SENTIU FORTE! pic.twitter.com/sYh9ftHxhU — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) July 8, 2022

o tamanho do hotel-fazenda que o casimiro alugou na cabeça no monark pic.twitter.com/isVYkzc1RL — Victor Berriel (@berriel) July 7, 2022

Essa tretinha do Cazé com o Igor/Monark tá muito boa kkkkkkkkkkkkkk os cara tem raiva do Cazé pq n podem falar que deram hype pra ele igual fazem com todos — Football Boomer Images (@FutebolBoomers) July 8, 2022