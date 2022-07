Elba Ramalho nega que atropelou idoso e explica acidente: ‘Não tive culpa’

Cantora falou que o homem tropeçou na rua e caiu na traseira do seu carro; ele está bem e não registrou B.O

Reprodução/Instagram/elbaramalho Elba Ramalho falou sobre o acidente que se envolveu no Rio na manhã desta sexta-feira, 8



A cantora Elba Ramalho falou sobre o acidente que se envolveu na manhã desta sexta-feira, 8, no Rio de Janeiro. Segundo a artista, não houve atropelamento, um idoso tropeçou e bateu na traseira do seu carro. “Estava saindo de Ipanema [zona Sul do Rio], entrei em uma rua à esquerda e, de repente, eu senti alguma coisa na parte de trás do carro. Infelizmente, um senhor caiu, tropeçou e bateu [com a cabeça] na parte de trás do carro. Quando percebi, parei e já vieram pessoas falar comigo [dizendo] que o senhorzinho caiu e ficou com o pé [preso] no pneu de trás”, contou a cantora nos stories do Instagram. Elba enfatizou que não atropelou o idoso que, de acordo com o G1, era Américo Borges, de 71 anos. Ele é ex-diretor financeiro do órgão municipal Riotur. “Eu encostei o carro, fui prestar socorro e, graças a Deus não teve nada grave. Está bem, é uma pessoa que conheço. A polícia chegou somente para prestar [socorro] e fazer o serviço dela, mas não teve B.O [Boletim de Ocorrência] nem nada disso porque não tive culpa de nada”, finalizou Elba. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas ainda não obteve retorno.