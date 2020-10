Moradores impedem que estátua de Carlinhos Maia seja inaugurada em cidade natal

Moradores impedem que estátua de Carlinhos Maia seja instalada na cidade natal do influenciador.Na manhã desta terça-feira (20) um fato inusitado aconteceu na cidade de Penedo, região Sul de Alagoas. Moradores se uniram para impedir a instalação de uma estátua em homenagem ao influenciador digital Carlinhos Maia.A estátua seria instalada na orla de uma comunidade conhecida como Barro Vermelho, e teve de ser colocada em um caminhão e conduzida de volta. Segundo informações do portal BR 104, a iniciativa de homenagear Carlinhos com a estátua teria partido da prefeitura de Penedo.Em uma página do Facebook, um post explica que os moradores não tem nada contra a estátua de Carlinhos Maia, desde que outros vultos populares também sejam homenageados."Nada contra o Carlinhos Maia, uma pessoa que divulga nossa cidade, leva diversão aos internautas, ajuda muita gente, etc etc etc… Porém, acharam de colocar uma estátua dele na nossa orla, nada demais, desde que primeiramente homenageassem aos nossos. Temos tantas pessoas que merecem todo nosso reconhecimento, como por exemplo Sr Toinho Pescador, que há pouco tempo recebeu a comenda de 'Guardião das águas do Velho Chico'", defende a postagem.A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Penedo, mas até a publicação desta matéria não conseguiu contato. O influenciador Carlinhos Maia também não se manifestou sobre o ocorrido. Ele é natural de Penedo e construiu sua atual casa na cidade. O local também ficou conhecido por ser cenário da vila que ficou famosa nas redes sociais, com o retrato humorístico do cotidiano dos moradores. Veja o momento em que a estátua é levada embora.JORNAL CAUCAIA

Publicado por Jornal Caucaia em Quarta-feira, 21 de outubro de 2020