Luan Santana refaz trajetória com ex para falar sobre fim de noivado

Sertanejo postou texto relembrando melhores momentos do relacionamento com Jade Magalhães

Reprodução/Instagram/Luan Santana Luan Santana e Jade Magalhães ficaram juntos por 12 anos e terminaram há algumas semanas



Luan Santana abriu o coração na noite de segunda-feira (19) para, pela primeira vez, sobre o fim do noivado com Jade Magalhães. Eles ficaram juntos por 12 anos, mas o pedido de casamento aconteceu somente no ano passado. No Instagram, Jade já tinha falado sobre o término. Em texto emocionante, o sertanejo reviveu os melhores momentos ao lado da ex para falar que decidiram seguir caminhos diferentes. “Conheci a Jade no palco. Ela topou dançar comigo, em um número do meu show. Tinha um jeitinho tímido, olhar de menina e cabelos longos e negros que chegavam na cintura. Vestia uma blusa vermelha e um jeans colado que me causou um formigamento estranho nas mãos. E então, aconteceu algo enquanto dançávamos: senti cheiro de vida no pescoço dela”, inicia Luan no texto.

O sertanejo repassou os primeiros momentos do casal e citou intimidades do início do namoro. “Fizemos vários assaltos à geladeira na madrugada pra pegar barra de chocolate pela metade, um litro de coca-cola pela metade, colocar ‘stranger things’ e ver ela dormir lá pela metade do episódio. Viajamos o mundo em poltronas lado a lado no avião, assistindo ao mesmo filme, apertando play ao mesmo tempo e reclamando do gosto das comidas com tempero estranho que eles serviam”, diz em outro trecho.

“Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos. Hoje, sentado nesse sofá listrado, olhando a lua pela janela, do outro lado do oceano, vejo que as lágrimas daquele momento eram metade tristeza, metade gratidão recíproca por uma história linda que vivemos. Épica. Agora vejo que os abraços daquela hora não estavam dizendo ‘adeus’, e sim ‘vai ficar tudo bem, ga’. E vai”, finaliza.

Leia o post de Luan Santana na íntegra: