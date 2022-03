Morando na Europa, Luana Piovani chora ao falar de guerra entre Rússia e Ucrânia

Atriz disse que no Brasil esse conflito parece distante, mas em território europeu a sensação é diferente

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani não conteve as lágrimas ao falar sobre o ataque russo à Ucrânia



A atriz Luana Piovani chorou ao comentar sobre o ataque russo à Ucrânia. O conflito, que já se estende por nove dias, tem causado preocupação mundial. Ao compartilhar um vídeo mostrando a mobilização do povo ucraniano afetado pela guerra, a artista comentou: “Eu choro, choro. Não me canso de chorar. Minhas lágrimas de alguma forma me acolhem, parece que alivia mesmo sabendo que lá, nada mudou”. Luana, que atualmente mora em Portugal, disse que tem rezado pelo fim dos ataques. “Já tem uns cinco dias que na hora que a gente vai fazer a nossa oração antes de dormir, eu peço para Deus colocar a mão na cabeça dessas pessoas que querem fazer guerra. É tão engraçado porque a gente [quando está] aí no Brasil, na América, parece que tudo é tão distante e aqui, por estar acontecendo na Europa… vocês têm visto as imagens e as histórias? Eu nem tenho visto as piores imagens porque não dou conta de ver”, afirmou. Ainda chorando, a ex-mulher de Pedro Scooby disse que ver cenas de mães, crianças e refugiados desesperados tem mexido com ela. “É inacreditável como alguém pode estar começando uma guerra agora, em 2022, depois de tudo o que a gente sabe, depois de tudo o que a gente já viveu, que loucura”, disse. “Fico arrasada com isso tudo.”