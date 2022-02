AO VIVO: RÚSSIA ATACA A UCRÂNIA; ACOMPANHE A COBERTURA EM TEMPO REAL DO CONFLITO NO LESTE EUROPEU

Na final da noite de quarta-feira, 23, Putin autorizou o maior ataque de um país europeu contra outro do mesmo continente desde a Segunda Guerra; governo russo justifica ação militar para proteger separatistas no leste; ONU pede recuo e Biden diz que guerra será catastrófica

Daniel LEAL / AFP Militares da Ucrânia estão combatendo o avanço das forças russas no território ucraniano



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou no final da noite de quarta-feira, 23, uma operação militar na Ucrânia para defender os separatistas no leste do país. “Tomei a decisão por uma operação militar”, declarou Putin em uma mensagem inesperada, transmitida pela televisão, pouco antes da meia-noite no horário de Brasília. As tensões geopolíticas começaram após a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aumentar as atividades no território ucraniano. Depois de diversos movimentos de países ocidentais para dissuadir Putin de uma possível invasão ao país, o mandatário russo decidiu reconhecer a independência das repúblicas de Donetsk e Luhansk, internacionalmente reconhecidas como pertencentes à Ucrânia, na última segunda-feira, 21, aumentando a tensão na região. A crise geopolítica teve seu estopim na noite de quarta-feira, 23, com o presidente russo dando sinal verde para a operação militar na Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, as Forças Armadas da Rússia realizaram ataques e bombardeios em diversas regiões do país, incluindo em grandes cidades do país, como Odessa, no sul da Ucrânia, e a capital Kiev.

Confira a cobertura ao vivo do conflito:

13h33 – Putin fala à imprensa sobre invasão à Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou à imprensa na manhã desta quinta-feira, 24, sobre a decisão de invadir a Ucrânia. Segundo o mandatário russo, o país está preparando sanções aos países ocidentes. “A Rússia continua a ser parte da economia mundial e, nesse sentindo, nós não pretendemos prejudicar o sistema do qual nós mais nos sentimos parte. Nossos parceiros devem entender isso. Eles estão tentando nos empurrar para fora desse sistema, mas, por considerações geopolíticas, haverá restrições”, afirmou Putin. “Queria fazer um apelo a vocês, pedir para entenderem o que está acontecendo”, acrescentou o presidente russo, que pediu para que a população continue trabalhando para manter a produtividade.

13h30 – Rússia invade zona de exclusão nuclear de Chernobyl

O assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, Anton Geraschenko, informou que tropas russas invadiram a zona de exclusão nuclear de Chernobyl. Segundo Geraschenko, se os depósitos com restos radioativos forem danificados, “a poeira nuclear pode se espalhar por todo o território da Ucrânia, de Belarus e dos países da União Europeia”.

13h20 – Presidente da Ucrânia autoriza população a pegar em armas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 24, autorizando a população a pegar em armas para se defender dos russos. “Nosso Exército é poderoso. Nosso povo também é poderoso e precisa apoiar o nosso Exército”, disse Zelensky. “Cada cidadão da Ucrânia deve decidir o futuro de nosso povo. Qualquer pessoa com esperança militar que a puder ajudar na defesa da Ucrânia deve se reportar às estações”, informou o presidente. “Os cidadãos podem usar armas para defender o território”, declarou.

13h07 – Russos manifestam contra a invasão da Ucrânia

Cidadãos russos ocuparam as ruas da cidade de São Petersburgo, na Rússia, para manifestar contra a invasão da Ucrânia. O principal líder da oposição de Putin, Alexei Navalny, que está preso, se pronunciou sobre a operação militar. “Sou contra esta guerra. Acredito que esta guerra entre Rússia e Ucrânia está sendo travada para acobertar o roubo de cidadãos russos e desviar sua atenção dos problemas que existem dentro do país, da deterioração da economia”, disse Navalny, de acordo a AFP.

🔴 [AGORA] Protesto contra a invasão da Ucrânia em São Petersburgo, Rússia:pic.twitter.com/dEh8nqdUgs — Mundo News (@Mundo__News) February 24, 2022

12h50 – Ataques cibernéticos atingem organizações ucranianas

Na quarta-feira, 23, diversos sites de bancos e departamentos governamentais ficaram inacessíveis. Foi detectado o uso de um malware Wiper, conhecido por destruir todos os dados de uma máquina, segundo a BBC. É a terceira onda de ataques cibernéticos contra a Ucrânia desde o início da crise geopolítica com a Rússia.

12h40 – Aeronaves chinesas entram na zona área de defesa de Taiwan

Nove aeronaves chinesas entraram na zona de defesa área de Taiwan, disse o Ministério da Defesa do país, de acordo com informações da agência de notícias Reuters. O aviso da força aérea chega no mesmo dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Na quarta-feira, 24, a China deu um aviso que a ilha “não é a Ucrânia” e sempre foi parte inalienável do país. Com isso, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, pediu um reforço à vigilância sobre as atividades militares, temendo que a China, que reivindica a península como parte do seu território, faça algum movimento.

10h30 – Em fuga, ucranianos encaram congestionamento e lotam fronteiras

Temendo uma escalada na invasão das tropas da Rússia, milhares de ucranianos tentam deixar a capital Kiev e o país indo para nações vizinhas. Com isso, foram formados enormes congestionamentos e um grande fluxo nas fronteiras. O Serviço de Guarda de Fronteiras da Ucrânia informou que o fluxo de carros na fronteira com países vizinhos aumentou, sendo que Romênia, Hungria e Polônia são os locais mais visados. “Deve-se notar que atualmente não há restrições à saída de cidadãos ucranianos para o exterior, exceto conforme previsto em lei”, diz o serviço.

8h11 – Rússia lança segunda onda de ataques contra Kiev; Ucrânia diz que 40 soldados do país foram mortos

As Forças Armadas da Rússia lançaram uma segunda onda de ataques contra cidades ucranianas. Foram registradas explosões na capital Kiev e em outras seis cidades do país. Os ataques começaram por volta das 12h (horário local, 7h no horário de Brasília). Um assessor do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que mais de 40 soldados ucranianos morreram nas primeiras horas da invasão russa. “Sei que mais de 40 soldados ucranianos foram mortos e várias dezenas estão feridos e fala-se de uma dúzia de civis mortos”, afirmou o Oleksiy Arestovych, que detalhou que as mortes foram causadas por ataques aéreos. Zelensky também colocou as armas do governo à disposição dos cidadãos que desejarem ajudar na defesa do território ucraniano e pediu à população que ajude na doação de sangue.

7h06 – Líderes europeus condenam invasão da Rússia e prometem apoio à Ucrânia

Em reação à invasão da Rússia à Ucrânia, diversos líderes europeus se manifestaram, condenando a movimentação e pedindo que Vladimir Putin pare com os ataques. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse que seu país condena o que chamou de “violação flagrante do direito internacional” e afirmou que esta quinta-feira, 24, é um “dia sombrio para a Europa”. “A Alemanha condena este ato imprudente do presidente Putin nos termos mais fortes possíveis. Nossa solidariedade é com a Ucrânia e seu povo. A Rússia deve parar esta ação militar imediatamente. No quadro do G7, da OTAN e da UE, iremos coordenar-nos hoje de perto”, afirmou Scholz.

6h06 – Ucrânia afirma ter abatido 50 russos e derrubado 8 aeronaves; Rússia diz ter destruído defesa antiaérea ucraniana

Os impactos da guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia começam a ser contabilizados. Segundo o exército ucraniano, 50 ocupantes russos foram mortos nesta quinta-feira, 24, além de seis aviões e dois helicópteros inimigos terem sido abatidos. “Os guardas de fronteira ucranianos não estão oferecendo resistência às unidades russas. As defesas aéreas ucranianas foram suprimidas. A infraestrutura militar das bases da Força Aérea ucraniana foi degradada”, disse o Ministério da Defesa russo.

3h12 – Chefe da Otan condena ‘ataque não provocado e irresponsável’ da Rússia à Ucrânia

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, condenou nesta quinta, 24 o “ataque irresponsável e não provocado” da Rússia à Ucrânia e alertou que isso coloca “inúmeras” vidas em risco. “Mais uma vez, apesar de nossas repetidas advertências e esforços incansáveis para se engajar na diplomacia, a Rússia escolheu o caminho da agressão contra um país independente e soberano”, disse Stoltenberg em um comunicado.

03h01 – Presidente da Ucrânia declara ‘lei marcial’ no país após ataques russos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelesnky, declarou ‘lei marcial’ no país após a Rússia iniciar ataques militares contra cidades ucranianas. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Zelensky pede à população que não entre em pânico e sugere que devam ficar em casa. A ‘lei marcial’ é um instrumento utilizado por governos em períodos de crises gravíssimas e significa que uma autoridade militar assumiu o comando do Estado. Ela permite limitar liberdades fundamentais dos cidadãos, como o direito de ir e vir, o de se reunir ou o de se manifestar livremente.

02h13 – Explosões são ouvidas em Kiev e outras cidades da Ucrânia; chanceler afirma que invasão em larga escala começou

Várias fortes explosões foram ouvidas no início desta quinta, 24, no centro de Kiev e em outras cidades da Ucrânia pouco após o anúncio pelo presidente russo, Vladimir Putin, de uma operação militar contra a Ucrânia. Pelo menos duas explosões foram ouvidas na capital, Kiev. Outros relatos dão conta de explosões em cidades importantes, como Kharkiv e Dnipro. Na cidade portuária de Mariupol, a principal metrópole controlada por Kiev perto da linha de frente no leste do país, também foram ouvidas fortes explosões, assim como em Odessa, porto no Mar Negro. Segundo o serviço de emergência do Estado Ucraniano, dez regiões do país foram atacadas, primariamente nas áreas leste e sul do país, e vários aviões foram atingidos nos aeroportos. O chanceler da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que uma invasão em larga escala foi iniciada pela Rússia.

Início de quinta-feira, 24 – 1h39 – ‘O mundo considerará a Rússia como culpada’, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou um comunicado no qual condena os ataques russos à Ucrânia e afirma que os EUA e seus aliados responderão ao ocorrido de forma unida e decisiva. “O Presidente [russo, Vladimir] Putin escolheu uma guerra premeditada que irá trazer uma perda catastrófica de vidas e muito sofrimento humano. Apenas a Rússia é responsável pelas mortes e destruição que esse ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados responderão de uma forma unida e decisiva. O mundo considerará a Rússia como culpada”, afirmou o ocupante da Casa Branca. Biden ainda acrescentou que irá monitorar a situação e se reunir com os outros mandatários do G7 pela manhã, antes de anunciar as consequências que serão impostas a Moscou.

Noite de quarta-feira, 23 – Putin autoriza início de operação militar na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou na noite de quarta-feira, 23, uma operação militar na Ucrânia para defender os separatistas no leste do país. “Tomei a decisão por uma operação militar”, declarou Putin em uma mensagem inesperada, transmitida pela televisão, pouco antes da meia-noite no horário de Brasília. Na mensagem, o mandatário russo pediu aos militares ucranianos que “deponham as armas e vão para casa”, e disse que qualquer derramamento de sangue estaria na conta do governo ucraniano de Kiev.