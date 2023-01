Morre a atriz Gina Lollobrigida, estrela italiana do cinema, aos 95 anos

Artista, que protagonizou longas como ‘O Corcunda de Notre Dame’, está no Hall da Fama de Hollywood

A atriz Gina Lollobrigida, estrela do cinema italiano, morreu aos 95 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas o jornal Corriere Della Sera divulgou nesta segunda-feira, 16, que a artista estava há um tempo internada em uma clínica de Roma. Em setembro do ano passado, Gina passou por uma cirurgia no fêmur e isso a teria deixado debilitada. Em sua notável carreira no cinema, a atriz foi dirigida por nomes como Vittorio De Sica, Mario Monicelli e Pietro Germi. Na década de 1950, ela estrelou vários longas, incluindo “O Corcunda de Notre Dame”, no qual viveu Esmeralda, par romântico do protagonista interpretado pelo ator Anthony Quinn. No início dos anos 1970, a atriz deixou os sets de filmagens para se dedicar à fotografia e mais tarde também passou a fazer esculturas. Mesmo passando um bom tempo longe das telonas, Gina se tornou um ícone do cinema e foi vista como um símbolo sexual no auge de sua carreira. Todo esse sucesso rendeu a ela uma estrela no Hall da Fama de Hollywood em 2018. A artista foi casada apenas uma vez, com – em 1949 com o médico Milko Skofic. Eles tiveram um filho juntos e o divórcio aconteceu em 1971.