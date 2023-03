Morre Antônio Pedro, ator de ‘Escolinha do Professor Raimundo’, aos 82 anos

Diretor também participou de outras obras, como ‘Gabriela, cravo e canela (1983), ‘Explode Coração’ (1996) e ‘Sítio do Picapau Amarelo’ (2002); velório acontecerá na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência

Reprodução / Instagram @borgesallice Também diretor, roteirista e produtor, Antônio Pedro estreou na TV Tupi em 1969, em “Super Plá”, e na TV Globo em 1972, na novela ‘O Bofe’



O ator Antônio Pedro morreu neste domingo, 12, aos 82 anos, em decorrência de insuficiências renal e cardíaca. Ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela TV Globo. Também diretor, roteirista e produtor, Antônio Pedro estreou na TV Tupi em 1969, em “Super Plá”, e na TV Globo em 1972, na novela “O Bofe”. Com uma vida dedicada às artes, seu currículo também tem novelas, programas humorísticos, infantis e séries como “Sassaricando” (1987); “Bebê a Bordo” (1988); “Escolinha do Professor Raimundo” (1990/92/94), com os personagens Bicalho, Celso Piquete e João Abrealas; “Caça Talentos” (1996); e “Explode Coração” (1996). A partir dos anos 2000, também foi eternizado como o Barba Ruiva do “Sítio do Picapau Amarelo” (2002), esteve em “A Diarista” (2006); “Malhação” (2007/2009); “Zorra” (2015-2017); “Bom Sucesso” (2019) e “Shippados” (2019). Seu último trabalho na TV Globo foi em “Filhas de Eva” (2021), interpretando Seu Abelardo.

Antônio Pedro Borges de Oliveira, nascido em 11 de novembro de 1940, no Rio de Janeiro, fez cursos e especializações em Paris, e desde então atuou como diretor, roteirista, humorista e produtor em dezenas de filmes, peças e obras na televisão. No cinema, esteve presente em filmes como “Gabriela, cravo e canela” (1983); “Dias Melhores Virão” (1989); “O que é isso Companheiro” (1997); “DPA 2” (2018); e a comédia “Meu Passado me Condena 2” (2015). Fora do mundo das artes, na década de 1980, Antônio Pedro foi nomeado diretor de teatros da FUNARJ (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro) e Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Anos depois, foi coordenador do projeto Teatro na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), onde criou, produziu e encenou 17 espetáculos, vídeos e palestras. O velório está sendo realizado na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência e, às 15h30, o ator será cremado. Antônio Pedro deixa três filhos: as atrizes Alice Borges e Ana Baird e Fabio Borges, de seu relacionamento atual com Andrea Bordadagua.