Ronaldo desabafa após derrota do Cruzeiro e xingamentos da torcida: ‘Dia muito triste’

Fenômeno é detentor majoritário da SAF do clube mineiro e foi alvo de parte dos fãs após a derrota por 2 a 0 contra o América, na Arena do Jacaré; ex-atacante afirmou que ‘tirou o clube da UTI’ durante sua gestão

Reprodução/Twitter/@Cruzeiro Ronaldo Fenômeno é o atual gestor do Cruzeiro Esporte Clube



Ronaldo ‘Fenômeno’, atual sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, esteve presente na derrota da equipe mineira para o América, por 2 a 0, na Arena do Jacaré no último sábado, 11. Após o apito final do juiz, parte da torcida cruzeirense passou a xingar o gestor o ex-atleta e atual gestor do clube. Com isso, o pentacampeão mundial foi às redes sociais desabafar sobre o atual momento do time e para rebater as críticas sofridas. Segundo Ronaldo, trata-se de um “dia muito triste” e que seu sentimento não se baseava apenas no “resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida e imprensa”. O ex-atleta relembrou a situação que o Cruzeiro se encontrava quando adquiriu o controle do futebol da equipe mineira – na Série B do campeonato brasileiro e com baixas perspectivas de volta à elite do futebol nacional. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital”, enfatizou. Desde que retornou ao clube na condição de executivo, foi a primeira vez que parte da torcida azul direcionou críticas a Ronaldo e o vaiou no estádio. Já o técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, partiu em defesa do ex-atacante e afirmou que o “Fenômeno” já fez muito pelo clube desde que assumiu o controle do departamento de futebol.