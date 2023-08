Morre aos 75 anos a ‘Mulher de Branco’, musa da Bossa Nova e icônica figura das ruas de Ipanema

Anamaria Carvalho era figura conhecida do bairro da zona sul do Rio de Janeiro; músico Marcos Valle, que foi casado com ela nos anos 1960, lamentou a morte da ex-companheira

Reprodução/Instagram/@marcosvalle_oficial Artista foi tema de um documentário, chamado 'Anamaria - A mulher de Branco de Ipanema'



Figura conhecida do bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, a cantora Anamaria Teixeira Carvalho morreu aos 75 anos, nesta sexta-feira, 4. Nos anos 1990, ela ganhou o apelido de “Mulher de Branco” pelos moradores da zona sul carioca. Considerada uma das musas no início da Bossa Nova, Anamaria foi casada com o músico Marcos Valle, que lamentou a morte da ex-esposa nas redes sociais. “Soube da partida da Anamaria ontem aqui na Europa, durante a turnê que estou fazendo aqui. Eu e seu irmão Luiz Carlos então nos falamos ao telefone, e ele me confirmou. Anamaria e eu fomos casados por 4 anos, ainda muito jovens. Nós nos casamos quando eu tinha 21 e ela 19 anos. Ela era uma mulher/menina de personalidade forte, alegre , muito justa e amorosa. Fomos felizes durante esse tempo, tanto no Brasil, quanto viajando pelo mundo. Ainda muito jovem, a vida à levou para outros caminhos. Mas durante todo esse tempo, eu e o seu irmão, meu querido amigo, mais conhecido como Meu Bom, sempre estivemos em contato, ajudando-a no que fosse preciso. Que ela siga na luz e que a família fique em paz”, escreveu o músico no Instagram. A artista foi tema de um documentário, chamado “Anamaria – A mulher de Branco de Ipanema”.

Veja o teaser do documentário sobre a ‘Mulher de Branco’ de Ipanema