Dulce Maria choca fãs ao aparecer com novo visual para turnê do RBD; confira

A cantora Dulce Maria, que interpretou Roberta na famosa telenovela Rebeldes, apareceu com os cabelos ruivos, marca registrada de sua personagem, após anos e surpreendeu seus fãs (veja abaixo). A mudança faz parte do projeto da turnê da banda “Soy Rebelde World Tour”, que traz o grupo de volta aos palcos este ano em um reencontro mundial com os fãs do sucesso dos anos 2000. “Não se pode voltar ao tempo, mas é possível REVIVER”, escreveu a mexicana nas redes sociais. A turnê começa no dia 25 de agosto em El Passo, no Texas e encerra no dia 1º de dezembro, na Cidade do México, passando por três países: EUA, Brasil e México. No Brasil, os shows ocorrem no Rio de Janeiro, dia 10 de novembro e em São Paulo, nos dias 12, 13 e 16 de novembro.

A reunião do grupo não contará com todos os integrantes, já que Alfonso Herrera não aceitou fazer parte do reencontro. Em entrevista de divulgação do filme ¡Que Viva México!, para o jornal El País, Herrera falou sobre os abusos contratuais, explorações e injustiças que sofreu ao lado dos colegas Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce Maria e Maite Perroni. “Compartilhamos coisas que ninguém sabe e nós seis estivemos lá em momentos alegres e em tempos difíceis, como no Brasil (quando três pessoas morreram pisoteadas em uma sessão de autógrafos, em 2007)”, disse. Os outros participantes, por sua vez, parecem empolgados com a turnê e compartilharam nos últimos meses os bastidores dos ensaios e preparação para a nova temporada de shows.

