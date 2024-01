Morre aos 78 anos a atriz Jandira Martini, a Zoraide na novela ‘O Clone’

Ela estava internada em São Paulo tratando de um câncer no pulmão

Reprodução/Instagram/@marcos_caruso Atriz Jandira Martini morreu aos 78 anos



Morreu na segunda-feira, 29, aos 78 anos, a atriz Jandira Martini. Ela estava internada no Hospital 9 de Julho, onde tratava de um câncer no pulmão, doença a qual lutou durante anos. Ainda não há informações sobre o sepultamento. Nas redes sociais, Marcos Caruso, ator e amigo da atriz, prestou homenagem para a atriz. “Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida”, escreveu. A roteirista Glória Perez também prestou homenagem. “Ela nos deixou hoje. Jandira Martini, minha eterna Zoraide, foi um privilégio e tanto trabalhar com você #oclone #America”, escreveu a roteirista. Nos comentários, os fãs também se despediram da atriz.

