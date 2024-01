Filha de Mingau compartilha foto do baixista em recuperação

Integrante da banda ‘Ultraje a Rigor’ foi baleado em setembro de 2023, em Paraty, no Rio de Janeiro

Reprodução / Instagram @isaaglio Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça em setembro do ano passado



A filha de Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, tem compartilhado fotos nas redes sociais sobre os avanços da recuperação do baixista da banda Ultraje a Rigor, que foi baleado em setembro de 2023, em Paraty, no Rio de Janeiro. Isabella Aglio, a Bebel, publicou uma foto do seu pai em uma cadeira de rodas com a legenda: “Quero deixar vocês com essa imagem fofinha do meu paizinho”. No story anterior, Bebel já havia agradecido pelo apoio que tem recebido: “Queria agradecer a vocês por todo o carinho que mandam para mim, obrigada mesmo”. Mingau deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no início deste ano e segue em recuperação em uma clínica. O baixista é parte do grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine, desde 1999. Entre 1982 e 1985, Mingau foi guitarrista da banda Ratos do Porão. Na banda Ultraje a Rigor, emplacou sucessos como as canções “Inútil”, “Ciúme” e “Nós vamos invadir sua praia”.

*Com informações do Estadão Conteúdo